إيران: حقنا بالاستخدام السلمي للطاقة النووية مكفول دوليًا

كتب : وكالات

02:47 م 22/05/2026 تعديل في 02:48 م

وزارة الخارجية الإيرانية

أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تتمسك بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتباره حقًا تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرة إلى أن هذا الملف كان محورًا رئيسيًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة، إلى جانب مطالبة واشنطن بالتخلي عن تلك الحقوق.

وقالت الخارجية الإيرانية إن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي.

وأوضحت أن المفاوضات مع الجانب الأمريكي دارت حول تمسك طهران بحقوقها، في مقابل مطالب أمريكية تدعو إلى التخلي عنها.

وأضافت أن ما تطالب به إيران يتمثل في حقها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهو حق تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي.

كما شددت على أن البرنامج النووي الإيراني كان ذا طابع سلمي على الدوام، وذلك وفقًا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

