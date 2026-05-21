قائد بالناتو: أوروبا لا تملك بديلا لتقنيات الحرب التي تنتجها شركة "بالانتير" الأمريكية

كتب : مصراوي

08:25 م 21/05/2026

الأميرال الفرنسي بيير فاندير

أكد الأميرال الفرنسي بيير فاندير، قائد القيادة الحليفة للتحول في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن الحلف لا يملك بديلا قابلا للتطبيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة التي تنتجها شركة "بالانتير" الأمريكية العملاقة.

وحذر فاندير، من أن على أوروبا التحرك بشكل أسرع إذا أرادت تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الدفاعية الأمريكية، لا سيما بعد المخاوف التي أثارتها تهديدات إدارة ترامب بشأن التزامات واشنطن تجاه الحلف.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية اليوم الخميس، فإن الناتو كان قد سارع في مارس 2025 بشراء نظام "مافن الذكي" من الشركة الأمريكية لتحسين الاستخبارات وتحديد الأهداف وتسريع اتخاذ القرار، وهي الصفقة التي تُعد الأسرع في تاريخ الحلف ولم تستغرق سوى ستة أشهر، مما أثار قلقا أوروبيا متزايدا من الهيمنة التكنولوجية الأمريكية، رغم توجه بعض الدول كألمانيا مؤخرا للاعتماد على شركات فرنسية بديلة لتقليل هذا الاعتماد.

وأوضح الأميرال الفرنسي أن التحدي الحقيقي أمام أوروبا يكمن في إثبات قدرتها على تقديم حلول تكنولوجية مكافئة في غضون أشهر أو سنوات وليس عقودا.

وأشار إلى أن الهدف الواقعي قصير المدى لأوروبا ليس تحقيق الاستقلالية التكنولوجية الكاملة -في ظل نقص البنية التحتية ورقائق أشباه الموصلات- بل فرض السيطرة على البيانات والملكية الفكرية الخاصة بها، وهو ما يُعرف بـ "السيادة الرقمية".

الاتحاد الأوروبي دول أوروبا أمريكا الناتو

