أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تحافظ على دورها كمورد موثوق للطاقة وسط الأزمة في الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ماضيةٌ في الحفاظ على دورها موردا موثوقا للطاقة في خضم الأزمة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يشكّل المحرك الأساسي للتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج في العاصمة بكين، إذ قال: "المحرك الأساسي للتعاون الاقتصادي هو التفاعل الروسي الصيني في قطاع الطاقة، وفي خضم الأزمة في الشرق الأوسط تواصل روسيا الحفاظ على دورها كمورد موثوق للموارد، والصين كمستهلك مسؤول لهذه الموارد".

وكان بوتين قد وصل إلى بكين يوم الثلاثاء، في زيارة تمتد يومَي 19 و20 مايو، يلتقي خلالها نظيره الصيني لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتتصدر أجندة المباحثات بين الزعيمين ملفاتُ التعاون في قطاعَي النفط والغاز، فضلاً عن مناقشة مستجدات مشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي "قوة سيبيريا 2"، الذي يُعدّ من أبرز مشاريع الربط الطاقوي بين روسيا والصين، وفقا لروسيا اليوم.