بوتين: علاقات روسيا والصين وصلت لمستوى غير مسبوق

كتب : وكالات

07:49 ص 20/05/2026

قمة بكين

قال ⁠الرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين لنظيره الصيني شي ‌جين ‌بينج، في بكين، اليوم ‌الأربعاء، ⁠إن العلاقات ⁠بين البلدين ‌وصلت ⁠إلى مستوى غير ⁠مسبوق.

ودعا بوتين ⁠شي لزيارة روسيا العام المقبل.

من جانبه، تحدث شي لبوتين عن الوضع في الشرق الأوسط قائلا: "وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي".

ويسعى بوتين من خلال هذه المحادثات إلى التأكيد على متانة التحالف بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الصينية، وفقا لسكاي نيوز.

فلاديمير بوتين شي جين بينج الصين وروسيا زيارة بوتين للصين قمة بكين

