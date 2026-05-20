بالتنسيق مع إيران.. كوريا الجنوبية تعلن عبور إحدى ناقلاتها من مضيق هرمز

كتب : وكالات

10:14 ص 20/05/2026

وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون

أعلن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، خلال جلسة استماع أمام البرلمان في سول، الأربعاء، أن ناقلة نفط كورية جنوبية تمكنت من عبور مضيق هرمز بالتعاون مع السلطات الإيرانية، في ظل التوترات المستمرة المرتبطة بالملاحة في المنطقة الحيوية.

ناقلة تحمل مليوني برميل من النفط الكويتي

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن الناقلة العملاقة "يونيفرسال وينر"، التي ترفع علم كوريا الجنوبية، تعبر مضيق هرمز وهي تحمل مليوني برميل من النفط الخام الكويتي، وسط متابعة دولية لحركة إمدادات الطاقة عبر الخليج.

ناقلات صينية تغادر الخليج بعد شهرين

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن وشركة "كبلر" أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان أربعة ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط غادرتا مضيق هرمز الأربعاء، بعد بقائهما في الخليج لأكثر من شهرين بسبب الظروف الإقليمية.

