إعلان

العدل الأمريكية تمنح ترامب وعائلته الحصانة الدائمة من الملاحقات الضريبية.. ما القصة؟

كتب : وكالات

04:30 ص 20/05/2026

ترامب وزوجته ميلانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

منحت وزارة العدل الأمريكية حصانة دائمة للرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته من الملاحقة وتفتيش إقراراتهم الضريبية السابقة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية التي تشرف على جمع الضرائب.

ووقع القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود على الوثيقة، التي تم نشرها يوم الثلاثاء.

وجاء فيها أنه لن يكون بوسع الحكومة الأمريكية تفتيش الإقرارات المالية لترامب المقدمة قبل يوم الاثنين الماضي أو أي قضايا تم التطرق إليها أو كان من الممكن التطرق إليها.

يأتي ذلك بعد توصل ترامب إلى اتفاق التسوية مع دائرة الإيرادات الداخلية، يوم الاثنين، الذي وافق ترامب بموجبه سحب الدعوى القضائية ضد الدائرة، والتي كانت تطالب بتعويضات بحجم 10 مليارات دولار عن تسريب إقراراته الضريبية.

وفي إطار التسوية، شكلت وزارة العدل صندوقا بحجم نحو 1.8 مليار دولار لتقديم التعويضات للمتضررين جراء "التسييس"، الأمر الذي قد أثار تساؤلات لدى أعضاء الكونجرس الأمريكي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب عائلة ترامب حصانة ترامب الملاحقات الضريبية وزارة العدل الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
زووم

من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
أخبار مصر

البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
رياضة محلية

حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
زووم

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
رحلة أرسنال إلى لقب الدوري الإنجليزي.. كيف بني أرتيتا مشروعه التاريخي؟
رياضة عربية وعالمية

رحلة أرسنال إلى لقب الدوري الإنجليزي.. كيف بني أرتيتا مشروعه التاريخي؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان