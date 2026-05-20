بأغلبية.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح تقييد صلاحيات ترامب في حرب ايران

كتب : وكالات

02:29 ص 20/05/2026

مجلس الشيوخ الأمريكي

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قرار يحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب إيران من اللجنة المختصة، حسبما ذكر في البث المباشر لقناة "سي-سبان".

وحظيت المبادرة التي تقدم بها الديمقراطيون تيم كين، وكوري بوكر، وتشاك شومر، وتامي بالدوين، وتامي داكوورت، وآدم شيف، بتأييد 50 سيناتورا، بينما صوت ضدها 47 سيناتورا.

كما انضم 4 جمهوريين هما: "سوزان كولينز، وليزا موركوسكي، وراند بول، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين".

وكان السيناتور الديمقراطي الوحيد الذي صوت ضد المشروع هو جون فايترمان.

ووفقا للدستور الأمريكي، يتمتع الكونجرس وحده بالحق في إعلان الحرب.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية.

وفي 8 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار، إذ انتهت المفاوضات التي تلت ذلك في إسلام آباد دون نتيجة، وفقا لروسيا اليوم.

