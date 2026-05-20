قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في ⁠محادثاتهما، وإن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية.

وأضاف فانس: "نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا ونعتقد أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى أنه تحدث للتو مع ‌الرئيس دونالد ترامب، الذي أكد أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع ‌إيران من امتلاك سلاح ‌نووي.

وتابع: "نريد إبقاء ‌عدد الدول التي تمتلك أسلحة ‌نووية محدودا، ولهذا ⁠السبب لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

وشدد على أنه يمكن للولايات المتحدة استئناف الحملة العسكرية على إيران، مضيفا أن ترامب طلب التفاوض مع إيران بحزم.

واعتبر فانس أن المواقف الإيرانية متضاربة، والقيادة السياسية في طهران تعاني من الانقسام.

ووفق فانس: "على إيران التفاوض مع واشنطن بنية حسنة أعتقد أن إيران ترغب في إبرام اتفاق لكننا لن نعرف ذلك حتى نوقّعه".

وعندما سُئل فانس عما إذا كان بإمكان نقل اليورانيوم الإيراني المخصّب إلى روسيا، قال: "هذه ليست خطة حكومة الولايات المتحدة حاليا ‌ولم يطرح الإيرانيون هذا الموضوع".

وترغب الولايات المتحدة في أن تتعاون إيران مع واشنطن على آلية تضمن عدم قيام ⁠الإيرانيين بإعادة ‌بناء قدراتهم النووية في السنوات القادمة.

وذكر موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، أن ترامب عقد اجتماعا مساء الإثنين، مع فريقه للأمن القومي بشأن إيران، تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهما: "إن ترامب منح إيران بضعة أيام فقط لتحقيق اختراق دبلوماسي، قد تكون يومين أو 3، وربما حتى نهاية الأسبوع".

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول أمني أمريكي قوله: "يبدو أن ترامب يعتزم اتخاذ قرار قريبا جدا بشأن استئناف حرب إيران".

وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الأمريكي فإن: "الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لاستئناف الحرب ضد إيران قد اكتملت".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والبيت الأبيض عقدا اجتماعا الثلاثاء لبحث احتمال شنّ هجوم على إيران.

وأعلن ترامب الإثنين، أنه قرر تأجيل الهجوم الذي كان من المقرر شنه على إيران الثلاثاء، بعد اتصالات مع دولة الإمارات والسعودية وقطر، وفقا لسكاي نيوز.