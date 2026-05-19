قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن منظومتها الدفاعية تمكنت خلال الـ 48 ساعة الماضية من تصديها والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة.

وأكدت الدفاع الإماراتية في بيان اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية.

وأضافت الوزارة الإماراتية، أنه في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو 2026، أكدت أن الطائرات المسيرة الثلاث كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.

كما أكدت أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وشددت وزارة الدفاع الإماراتية، على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية.