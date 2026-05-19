زعم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تصريحات أن السلطة الفلسطينية هي التي بدأت الحرب، متوعداً بالرد عليها، وذلك ردًا على طلب للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاى بإصدار مذكرة توقيف بحقه، والتي وصفها بأنها "إعلان حرب" على حد تعبيره.

أوامر بإخلاء خان الأحمر وتوسيع الاستيطان

وعقب مؤتمر صحفي عقده للحديث بشأن قرار المحكمة الجنائية، أصدر سموتريتش أوامر بإخلاء قرية خان الأحمر البدوية المتنازع عليها شرق القدس، كما أشاد بسياساته في الضفة الغربية، مؤكداً أنه عمل على إنشاء أكثر من 100 مستوطنة جديدة و160 مركزاً زراعياً لتعزيز السيطرة على 247 ألف فدان.

الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية

وقال سموتريتش إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه جاءت نتيجة ضغوط من السلطة الفلسطينية على المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف القادة الإسرائيليين، مؤكداً أنه سيرد بقوة على أي إجراءات تستهدفه أو تستهدف مصالحه كوزير، سواء كانت اقتصادية أو غيرها.

وفي السياق ذاته، كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان يسعى منذ العام الماضي لإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتس على خلفية دوره في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وهي السياسات التي أشارت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري سابق إلى أنها مخالفة لاتفاقيات جنيف المتعلقة بنقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة.