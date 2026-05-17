أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن النتائج الأولية لانتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» أسفرت عن فوز عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مدير جهاز المخابرات الوطنية الفلسطينية ماجد فرج، وزكريا الزبيدي القيادي في «كتائب شهداء الأقصى»، إلى جانب ياسر عباس نجل رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك في الانتخابات التي جرت أمس السبت في ختام المؤتمر العام للحركة، الذي انعقد في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت.

أسماء بارزة في عضوية اللجنة المركزية

وبحسب المعطيات الأولية، احتفظ عدد من القيادات البارزة بمقاعدهم داخل اللجنة المركزية، من بينهم مروان البرغوثي المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، والذي حصل على أعلى الأصوات، إضافة إلى حسين الشيخ نائب رئيس السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيَّتين، ومحمود العالول نائب رئيس حركة «فتح»، وجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية السابقة، وتوفيق الطيراوي مدير المخابرات الفلسطينية السابق.

نسب الاقتراع في الانتخابات

وأعلنت إدارة المؤتمر أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 94.64%، حيث شارك 2507 أعضاء في الانتخابات، التي تنافس فيها 59 مرشحاً على 18 مقعداً في اللجنة المركزية، إلى جانب 450 مرشحاً على 80 مقعداً في المجلس الثوري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعادة انتخاب محمود عباس رئيساً لحركة «فتح» خلال أعمال المؤتمر العام التي انطلقت الخميس الماضي، ليواصل بذلك قيادته للحركة والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير منذ أكثر من عقدين.