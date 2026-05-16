نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، حملات مكثفة لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استجابة لشكاوى المواطنين والسيطرة على انتشار الكلاب الضالة بالشوارع.

وأكدت مديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتورة إيمان راتب، استمرار تنفيذ خطة متكاملة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار مرض السعار، من خلال التعامل العلمي والآمن مع الحيوانات الضالة.

تحصين 805 كلاب وتنفيذ 60 عملية تعقيم

أسفرت الحملات، منذ أبريل الماضي وحتى الآن، عن تحصين 805 كلاب ضالة ضد مرض السعار، إلى جانب تنفيذ أكثر من 60 عملية تعقيم، تحت إشراف بيطري متخصص من أساتذة وأطباء كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، وبمشاركة أطباء وحدة الحيوانات الأليفة بإدارة دمنهور البيطرية.

وجرى تنفيذ الحملات بدعم لوجستي من محافظة البحيرة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، بما ساهم في تعزيز كفاءة الحملات والوصول إلى أكبر عدد من المناطق المستهدفة.

حملات توعية ميدانية للمواطنين

رافق لجان التحصين أطباء الإرشاد البيطري، حيث جرى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية الميدانية لرفع الوعي بخطورة مرض السعار وتأثيره على الصحة العامة، مع توضيح أساليب الوقاية وطرق التعامل السليم والسريع مع الحالات الطارئة سواء لدى الإنسان أو الحيوان.

وأكدت محافظة البحيرة استمرار جهودها في تنفيذ خطط التحصين والتوعية والتعامل الآمن مع الحيوانات الضالة بكافة مدن ومراكز المحافظة، بما يسهم في دعم منظومة الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين، مع مراعاة الرفق بالحيوان.