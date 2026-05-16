ضحية حادث بالقرب من الجامعة الأهلية بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية حادثاً مأساوياً، إثر مصرع الشاب "علي خالد عبد المقصود الفقي"، الطالب بكلية التمريض بجامعة المنوفية الأهلية والمقيم بقرية دفرة بمحافظة الغربية؛ حيث صدمته سيارة عقب خروجه من صلاة العصر.

وتلقى مركز الشرطة بلاغًا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة الطالب متأثرًا بإصابته بعدما صدمته سيارة أثناء سيره على الطريق.

حزن بين طلاب تمريض المنوفية

وخيمت حالة من الحزن بين طلاب كلية التمريض بجامعة المنوفية الأهلية، مؤكدين أن الطالب الراحل كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان محبوبًا بين زملائه وأساتذته.

كما نعت عميدة كلية التمريض الطالب بكلمات مؤثرة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وزملاءه الصبر والسلوان.

انتظار إنهاء الإجراءات

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تستعد الأسرة لإنهاء إجراءات الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان وسط حالة من الحزن بين الأهالي وزملائه.