إعلان

إدارة ترامب تسرّع صفقات أسلحة بـ 8 مليارات دولار لحلفاء في الشرق الأوسط

كتب : محمد جعفر

12:48 ص 03/05/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارعت إلى إتمام صفقات بيع أسلحة تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار إلى إسرائيل وقطر والإمارات والكويت.

أنظمة دفاع وصواريخ موجهة

وتشمل الصفقات أنظمة دفاع جوي لكل من قطر والكويت، إلى جانب صواريخ موجهة بالليزر لصالح قطر والإمارات وإسرائيل.

كما تتضمن المبيعات المخصصة لقطر صواريخ باتريوت، وكان تقرير صادر في أبريل عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قد أشار إلى أن المخزونات الأمريكية من صواريخ باتريوت استُنزفت بصورة كبيرة خلال أسابيع الحرب مع إيران.

تبرير تجاوز مراجعة الكونجرس

وفي تبرير تجاوز مراجعة الكونجرس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بياناتها إن الوزير ماركو روبيو "حدد وقدم تبريراً مفصلاً لوجود حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري" لهذه الأسلحة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الإدارة الأمريكية إلى إعلان الطوارئ لتسريع صفقات التسليح منذ اندلاع المواجهة مع إيران.

ففي أوائل مارس، اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً طارئاً بتجاوز الكونجرس والمضي فوراً في بيع 12 ألف قنبلة إلى إسرائيل، وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أعلن ماركو روبيو حالة الطوارئ لتسريع صفقة أسلحة بمليارات الدولارات إلى الإمارات والكويت، إضافة إلى دعم جوي وذخائري لصالح الأردن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الأمريكية دونالد ترامب تسليح إسرائيل والإمارات صواريخ باتريوت الخارجية الأمريكية صفقات أسلحة أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
مدارس

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟
رياضة عربية وعالمية

كيف غيرت 120 دقيقة مصائر 3 أندية في التشامبيونشب الإنجليزي؟
هل هناك شبهات حول بيع اللاعبين للمباريات بسبب المراهنات؟.. نائب يجيب
أخبار مصر

هل هناك شبهات حول بيع اللاعبين للمباريات بسبب المراهنات؟.. نائب يجيب
طقس الأحد.. الأرصاد لـ المواطنين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على
أخبار مصر

طقس الأحد.. الأرصاد لـ المواطنين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على
"مورينيو أقنعني".. محمد صلاح يكشف تفاصيل مفاوضات ليفربول معه في موسم 2013-2014
رياضة عربية وعالمية

"مورينيو أقنعني".. محمد صلاح يكشف تفاصيل مفاوضات ليفربول معه في موسم 2013-2014

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة