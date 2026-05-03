أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارعت إلى إتمام صفقات بيع أسلحة تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار إلى إسرائيل وقطر والإمارات والكويت.

أنظمة دفاع وصواريخ موجهة

وتشمل الصفقات أنظمة دفاع جوي لكل من قطر والكويت، إلى جانب صواريخ موجهة بالليزر لصالح قطر والإمارات وإسرائيل.

كما تتضمن المبيعات المخصصة لقطر صواريخ باتريوت، وكان تقرير صادر في أبريل عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قد أشار إلى أن المخزونات الأمريكية من صواريخ باتريوت استُنزفت بصورة كبيرة خلال أسابيع الحرب مع إيران.

تبرير تجاوز مراجعة الكونجرس

وفي تبرير تجاوز مراجعة الكونجرس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بياناتها إن الوزير ماركو روبيو "حدد وقدم تبريراً مفصلاً لوجود حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري" لهذه الأسلحة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الإدارة الأمريكية إلى إعلان الطوارئ لتسريع صفقات التسليح منذ اندلاع المواجهة مع إيران.

ففي أوائل مارس، اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً طارئاً بتجاوز الكونجرس والمضي فوراً في بيع 12 ألف قنبلة إلى إسرائيل، وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أعلن ماركو روبيو حالة الطوارئ لتسريع صفقة أسلحة بمليارات الدولارات إلى الإمارات والكويت، إضافة إلى دعم جوي وذخائري لصالح الأردن.