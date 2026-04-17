أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، أن الأمين العام لكتائب "حزب الله" العراقية، المعروف بالحاج أبو حسين الحميداوي، ظهر علناً اليوم الجمعة داخل مرقد الإمام الحسين في كربلاء، وذلك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة رصد مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات عنه.

پس از آن‌که ارتش آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره «حاج ابوحسین الحمیداوی» دبیرکل کتائب حزب‌الله عراق، جایزه تعیین کرد، او امروز به‌صورت علنی و در روشنای روز در حرم حضرت امام حسین(ع) حضور یافت. pic.twitter.com/64V5A9iavA — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) April 17, 2026

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، عبر برنامج "المكافآت من أجل العدالة"، عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى زعيم الكتائب، أحمد الحميداوي.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن "كتائب حزب الله" تُصنّف كجماعة مدعومة من إيران وتنشط داخل العراق، مشيرة إلى مسؤوليتها عن هجمات استهدفت منشآت دبلوماسية أمريكية، إضافة إلى عمليات اختطاف وقتل طا

وأشار البيان إلى أن بإمكان أي شخص يمتلك معلومات ذات صلة إرسالها عبر قنوات آمنة، من بينها متصفح (Tor) أو من خلال تطبيق (Signal)، مؤكداً أن المساهمين بالمعلومات قد يكونون مؤهلين للحصول على المكافأة المالية، فضلاً عن إمكانية إعادة التوطين.