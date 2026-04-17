رغم مكافأة أمريكية بـ10 ملايين دولار.. زعيم "كتائب حزب الله" يظهر في كربلاء

كتب : وكالات

07:22 م 17/04/2026

الحاج أبو حسين الحميداوي

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، أن الأمين العام لكتائب "حزب الله" العراقية، المعروف بالحاج أبو حسين الحميداوي، ظهر علناً اليوم الجمعة داخل مرقد الإمام الحسين في كربلاء، وذلك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة رصد مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات عنه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، عبر برنامج "المكافآت من أجل العدالة"، عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى زعيم الكتائب، أحمد الحميداوي.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن "كتائب حزب الله" تُصنّف كجماعة مدعومة من إيران وتنشط داخل العراق، مشيرة إلى مسؤوليتها عن هجمات استهدفت منشآت دبلوماسية أمريكية، إضافة إلى عمليات اختطاف وقتل طا

وأشار البيان إلى أن بإمكان أي شخص يمتلك معلومات ذات صلة إرسالها عبر قنوات آمنة، من بينها متصفح (Tor) أو من خلال تطبيق (Signal)، مؤكداً أن المساهمين بالمعلومات قد يكونون مؤهلين للحصول على المكافأة المالية، فضلاً عن إمكانية إعادة التوطين.

فيديو قد يعجبك



د. محمود محيي الدين يكشف أسرار حكومة نظيف: فعلوا كما فعل الصحابة في غزوة
"كسر حاجز الخوف".. فتيات بالدقهلية يروين تفاصيل تعرضهن للتحرش من مدرس
القيادة المركزية الأمريكية: الحصار البحري مستمر على إيران
عبد الرحيم كمال يشيد بجمهور نادي الزمالك: "يفرح القلب"
انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
