أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال"، عن مشروع ضخم لإنشاء قاعة احتفالات وطنية كبرى تليق بالولايات المتحدة الأمريكية أسوة بما تمتلكه الصين.

ترامب يكشف تقدما متسارعا في المشروع

أكد ترامب، في منشوره، اليوم الجمعة، أن العمل في هذا المشروع يسير بوتيرة متسارعة تُسبق الجدول الزمني المحدد له، مشددا على أن هذه المنشأة ستكون الأفضل من نوعها على مستوى البلاد فور اكتمالها.

ووجّه الرئيس الأمريكي الشكر لكل من قدم الدعم اللازم لإطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز المكانة البروتوكولية والاحتفالية للولايات المتحدة.

تحديد موعد الافتتاح الرسمي وإشادة خاصة بالقيادة الصينية

حدد الرئيس ترامب شهر سبتمبر من عام 2028 موعدا تقريبيا للافتتاح الرسمي لهذه القاعة التي وصفها بـ"المرفق الأرقى من نوعه".

وأرفق ترامب مع إعلانه صورة تجمعه بالزعيم الصيني شي جين بينج، مشيدا به كواحد من أعظم القادة في العالم.

وجاءت هذه الإشادة في سياق استعراضه للعلاقات الدولية والمقارنات الإنشائية والبروتوكولية بين القوتين العظميين، حيث يسعى دونالد ترامب من خلال هذا المشروع إلى مضاهاة المرافق الفاخرة التي تستخدمها بكين في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

جاء هذا الإعلان عقب زيارة دونالد ترامب الرسمية إلى الصين، والتي اُختتمت اليوم الجمعة، حيث أبدى إعجابه الواضح بالمرافق البروتوكولية الصينية الفاخرة، ما دفعه لإطلاق مشروع قاعة الاحتفالات الوطنية الأمريكية الضخم لمضاهاة هذا المستوى العالمي.