إعلان

رئيس حرس الحدود الأمريكي يستقيل من منصبه بشكل مفاجئ

كتب : مصراوي

11:51 م 14/05/2026

رئيس حرس الحدود الأمريكي مايكل بانكس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم رئيس حرس الحدود الأمريكي مايكل بانكس، استقالته بشكل مفاجئ اليوم الخميس وسط موجة من الاستقالات بين مسؤولي الهجرة في الإدارة الأمريكية.

وقال بانكس في تصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن "الوقت حان.. أشعر أنني أعدت السفينة إلى مسارها الصحيح، من حدود كانت في حالة من الفوضى والكارثة وتفتقر إلى الأمن، إلى أكثر الحدود أمانًا شهدتها هذه البلاد على الإطلاق".

وتعد هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إحدى الوكالات الفيدرالية التي شاركت منذ العام الماضي في سلسلة من عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

ويستقيل بانكس، في الوقت الذي تشهد فيه إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أيضا تغييرا في قيادتها، إذ سيغادر تود ليونز، القائم بأعمال الإدارة، منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر، ليحل محله ديفيد فنتوريلا، الذي عمل لسنوات لدى شركات خاصة قبل أن يعود إلى الخدمة الحكومية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس حرس الحدود الأمريكي مايكل بانكس حرس الحدود الأمريكي الوكالات الفيدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"السياحة" تطلق تطبيق "رفيق" لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"السياحة" تطلق تطبيق "رفيق" لخدمة حجاج السياحة المصريين
الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد الأحد.. والحرارة تصل لـ44
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد الأحد.. والحرارة تصل لـ44
لغز الجثة مقطوعة الرأس في العياط.. "مقبرة أثرية" تكشف أسرار الجريمة
حوادث وقضايا

لغز الجثة مقطوعة الرأس في العياط.. "مقبرة أثرية" تكشف أسرار الجريمة

"علمتوها الشقاوة".. صور نادرة لـ ياسمين عبدالعزيز مع شقيقيها والجمهور يعلق
زووم

"علمتوها الشقاوة".. صور نادرة لـ ياسمين عبدالعزيز مع شقيقيها والجمهور يعلق

نهاية "خطة الشيطان".. قرار عاجل ضد زوجين بتهمة قتل مسنة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

نهاية "خطة الشيطان".. قرار عاجل ضد زوجين بتهمة قتل مسنة في الإسكندرية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية