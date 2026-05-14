قدم رئيس حرس الحدود الأمريكي مايكل بانكس، استقالته بشكل مفاجئ اليوم الخميس وسط موجة من الاستقالات بين مسؤولي الهجرة في الإدارة الأمريكية.

وقال بانكس في تصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن "الوقت حان.. أشعر أنني أعدت السفينة إلى مسارها الصحيح، من حدود كانت في حالة من الفوضى والكارثة وتفتقر إلى الأمن، إلى أكثر الحدود أمانًا شهدتها هذه البلاد على الإطلاق".

وتعد هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إحدى الوكالات الفيدرالية التي شاركت منذ العام الماضي في سلسلة من عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

ويستقيل بانكس، في الوقت الذي تشهد فيه إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أيضا تغييرا في قيادتها، إذ سيغادر تود ليونز، القائم بأعمال الإدارة، منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر، ليحل محله ديفيد فنتوريلا، الذي عمل لسنوات لدى شركات خاصة قبل أن يعود إلى الخدمة الحكومية.