

وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، في بداية قمة بكين، اليوم الخميس، إنه يؤمن أن المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق حجم الخلافات بين الصين وأمريكا.

واعتبر شي، أن استقرار علاقتنا مع واشنطن أمر مفيد للعالم، مضيفا: "أتطلع إلى تبادل وجهات النظر حول الملفات الكبرى مع ترامب".

في المقابل، تعهد الرئيس الأمريكي، أن تصبح العلاقات بين البلدين أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى.

وقال ترامب مخاطبا نظيره الصيني: "سيكون لنا مستقبل رائع معا".

وبدأت اليوم الخميس، مباحثات القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.

كان ترامب وصل إلى بكين يوم 13 مايو لعقد قمة مع شي جين بينج، حيث استقبله 300 طفل صيني في زي أزرق-أبيض يلوحون بأعلام الصين والولايات المتحدة، وفقا لسكاي نيوز.