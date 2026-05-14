إعلان

قمة بكين.. الرئيس الصيني: استقرار علاقتنا مع واشنطن أمر مفيد للعالم

كتب : مصراوي

07:11 ص 14/05/2026

الرئيس الصيني وترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، في بداية قمة بكين، اليوم الخميس، إنه يؤمن أن المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق حجم الخلافات بين الصين وأمريكا.

واعتبر شي، أن استقرار علاقتنا مع واشنطن أمر مفيد للعالم، مضيفا: "أتطلع إلى تبادل وجهات النظر حول الملفات الكبرى مع ترامب".

في المقابل، تعهد الرئيس الأمريكي، أن تصبح العلاقات بين البلدين أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى.

وقال ترامب مخاطبا نظيره الصيني: "سيكون لنا مستقبل رائع معا".

وبدأت اليوم الخميس، مباحثات القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.

كان ترامب وصل إلى بكين يوم 13 مايو لعقد قمة مع شي جين بينج، حيث استقبله 300 طفل صيني في زي أزرق-أبيض يلوحون بأعلام الصين والولايات المتحدة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الصيني وترامب قمة بكين بكين أمريكا والصين وإيران .زيارة ترامب إلى الصين لقاء ترامب وشي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زيادة تاريخية تنتظر خزينة الزمالك.. ما هي الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية؟
رياضة محلية

زيادة تاريخية تنتظر خزينة الزمالك.. ما هي الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية؟
الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
نصائح طبية

الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
أخبار المحافظات

لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
ترامب لـ الرئيس الصيني: أنت قائد عظيم وأنا دائما أقول الحقيقة
شئون عربية و دولية

ترامب لـ الرئيس الصيني: أنت قائد عظيم وأنا دائما أقول الحقيقة
بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
رياضة محلية

بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة