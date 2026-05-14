انطلقت اليوم الخميس، أعمال القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينج، والأمريكي دونالد ترامب، في قمة يُتوقع أن تتناول عدة ملفات، منها حرب إيران، والتجارة، والذكاء الاصطناعي، وتايوان.

وأكد الرئيس الصيني، خلال لقائهما لإجراء محادثات في بكين، الخميس، أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، وأن المصالح المشتركة بين بكين وواشنطن تفوق حجم الخلافات، معربا عن تطلعه لتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا الكبرى.

وأضاف أنه سعيد باستقبال ترامب في أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين منذ العام 2017، فيما العالم أمام مفترق طرق، مضيفا: "أنا أؤمن أن المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق حجم الخلافات بيننا".

واعتبر الرئيس الصيني، أن استقرار العلاقة بين الصين وواشنطن أمر مفيد للعالم، مضيفا: "يسعدني جدًا لقاؤكم هنا في بكين هذه زيارتكم الثانية إلى الصين بعد انقطاع دام 9 سنوات، واجتماعنا اليوم محط أنظار العالم نشهد حاليًا تطورًا متسارعًا للتغيرات لم نشهده منذ قرن؛ فالمشهد الدولي يتسم بتفاعل معقد بين التقلبات والاضطرابات، والعالم يقف على مفترق طرق جديد".

وأضاف الرئيس الصيني: "لطالما آمنتُ بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتنا؛ وأن نجاح كل دولة يمثل فرصة للأخرى؛ وأن استقرار العلاقات الصينية الأمريكية مكسبٌ للعالم، أتطلع إلى تبادل وجهات النظر معكم، فخامة الرئيس، حول القضايا الرئيسية التي تهم بلدينا والعالم، وإلى العمل معًا".

وتابع أن التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما يجب أن نكون شريكين لا خصمين، مشددا على أن قضية تايوان هي الأهم في العلاقات الصينية ـ الأمريكية.

في المقابل، قال ترامب في الاجتماع الذي يعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين: "إنه شرف لي أن أكون معكم إنه شرف لي أن أكون صديقكم، وستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى"،مضيفا: أن البلدين سيحظيان "بمستقبل رائع"، وفقا لسكاي نيوز.