وزير خارجية أمريكا يظهر بملابس رئيس فنزويلا المختطف أثناء زيارته للصين.. ماذا حدث؟

كتب : وكالات

08:04 م 13/05/2026

أثار ارتداء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدلة رياضية من ماركة نايكي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بها على متن طائرة الرئاسة الأمريكية المتجهة إلى الصين.

ونشر مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونج على منصة "أكس" صورة لروبيو وهو يرتدي بدلة ماركة "نايكي تيك" التي تم إعتقال رئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو وهو يرتديها.

وجاء ظهور روبيو بهذا الزي غير رسمي بالتزامن مع سفره برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلة إلى الصين، حيث من المتوقع أن تركز المباحثات على قضايا التجارة والأمن القومي، ما خلق حالة من التناقض بين أجواء الدبلوماسية رفيعة المستوى والاهتمام الواسع بإطلالته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت الصورة موجة من التعليقات الساخرة في أمريكا، إلى جانب انتشار عدد كبير من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي التي أظهرت روبيو بإطلالات مختلفة.

وكتب بعض المتابعين تعليقات من بينها: "هل سيحاسبه ترامب؟ كما فعل مع الرئيس فنزويلا "، بينما اتهمه آخرون بشكل ساخر بسرقة بدلة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

كما كتب مستخدم آخر: "هل فاتني أحد وظائف ماركو روبيو الجديدة؟ عارض أزياء للملابس الرياضية؟"، بينما أطلق آخرون على الإطلالة اسم "زي مادورو"، متسائلين عن الملابس غير الرسمية على متن طائرة الرئاسة الأمريكية.

