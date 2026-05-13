إسبانيا تؤكد دعمها للسعودية وتشدد على ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

كتب : وكالات

06:40 م 13/05/2026

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، دعم بلاده وتضامنها مع السعودية إزاء ما تتعرض له من هجمات غير مبررة من إيران.

وشدد وزير الخارجية الإسباني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، في مدريد، على ضرورة ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز بدون أي رسوم.

وأضاف ألباريس، إلى أن أسبانيا تتقاسم مع السعودية أهمية احترام القانون الدولي ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

ومن جانبه، جدد وزير الخارجية السعودي تأكيد موقف الرياض إزاء التطورات الإقليمية عبر دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة في المنطقة بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل في الجهة المقابلة.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، على أن المملكة تواصل دعمها للتهدئة وتجنب التصعيد في الشرق الأوسط.

نجم الإسماعيلي السابق يطالب عبر مصراوي بمحاسبة المسؤولين عن هبوط الدراويش
