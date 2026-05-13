أعلن الكرملين، عن وجود قنوات لتبادل المعلومات بين موسكو وكييف تتعلق بجهود التسوية الجارية بوساطة أمريكية، مؤكدا أن روسيا تُحافظ على اتصالات دائمة ومستمرة مع واشنطن في إطار السعي لإيجاد حلول للأزمة الأوكرانية.

تبادل المعلومات بين موسكو وكييف

يرى الجانب الروسي، أن بقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الإدارة الأمريكية يُعد "ركيزة أساسية" لضمان تنسيق المواقف وفهم التوجهات الدولية حيال مسار الصراع، مما قد يُمهد الطريق لتفاهمات أوسع تخدم استقرار المنطقة.

تحذيرات روسية من تعقيدات فنية وجوهرية تُطيل أمد التفاوض

أوضح الكرملين، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المسار التفاوضي المرتقب لن يكون سهلا بل سيتسم بالتعقيد الشديد نظرا للاشتباك في العديد من التفاصيل الجوهرية والحساسة التي تتطلب وقتا طويلا وجهدا دبلوماسيا مضاعفا.

وأشار البيان إلى أن القضايا المطروحة على طاولة البحث تستدعي نقاشات معمّقة لا تقتصر على الخطوط العريضة فحسب، بل تمتد لتشمل جزئيات تقنية وقانونية وميدانية معقدة وهو ما يستوجب "نفسا طويلا" من كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى صيغ توافقية مقبولة.

موسكو تُطالب بفك الارتباط بين الملف الأوكراني والتعاون مع واشنطن

أعربت روسيا، عن تطلعها لأن يتوقف الجانب الأمريكي عن ربط مستقبل العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بمدى التقدم في ملف التسوية الأوكرانية.

وترى موسكو، أن فك هذا الارتباط الاستراتيجي من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة أمام مجموعة متكاملة من المشاريع والمبادرات المشتركة التي تخدم مصالح البلدين بعيدا عن ضغوط الأزمة الراهنة، مشددة على أن عزل الملفات الخلافية عن مجالات التعاون الاقتصادي والتقني سيُسهم في بناء جسور ثقة جديدة بين أمريكا وروسيا.