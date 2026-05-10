أشادت دولة قطر، بالدور الباكستاني "المحوري" في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

مباحثات هاتفية بين رئيسي وزراء قطر وباكستان

شهد الاتصال، استعراضا شاملا لعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين، وبحث سُبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد.

قطر تُثمّن الوساطة الباكستانية

أعرب محمد بن عبدالرحمن خلال الاتصال، عن تقدير دولة قطر البالغ للجهود الدبلوماسية التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية وكافة الأطراف التي ساهمت بمساعيها الحميدة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشاد رئيس وزراء قطر، بالدور الباكستاني "المحوري" الذي أسهم في خفض حدة التوتر والدفع نحو تهدئة الأوضاع بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.

تأكيد قطري على دعم الحلول السلمية والوصول إلى اتفاق سلام شامل

جدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن، تأكيد دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية المستمرة والرامية إلى إنهاء الأزمة الراهنة عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف المعنية مع هذه المبادرات لتهيئة المناخ المناسب للتقدم في المفاوضات الجارية وصولا إلى اتفاق شامل يضمن تحقيق السلام المستدام ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري.

يأتي هذا الاتصال والإشادة القطرية بالدور الباكستاني في إطار العلاقات الاستراتيجية المتينة بين الدوحة وإسلام آباد، ويعكس تنسيقا مشتركا بين البلدين لدعم كل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة، وتجنيبها مخاطر التصعيد العسكري.