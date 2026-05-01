قال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية لشبكة "الجزيرة"، الجمعة، إن إسلام آباد طالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق اتخاذ أي قرار عسكري كبير في هذه المرحلة المتعلقة بمسار حرب إيران.

خيارات ترامب في مسار حرب إيران

وفي وقت سابق من اليوم، حدد الرئيس ترامب خياراته للتعامل مع مسار حرب إيران إما بتصعيد عسكري كبير أو التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "هناك خيارات. هل نريد أن نذهب وندمرهم تدميرًا كاملًا ونقضي عليهم إلى الأبد؟ أم نريد أن نحاول عقد صفقة؟ هذه هي الخيارات"، مؤكدًا أنه تلقى إحاطة محدثة بشأن الخيارات العسكرية من القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مساء أمس.

وفي الوقت نفسه، أكد ترامب أنه يفضل عدم استئناف حملة القصف، موضحا: "من الناحية الإنسانية، أفضل عدم القيام بذلك. لكن هذا هو الخيار المتاح: هل نريد أن نقتحم المكان ونقضي عليهم بالقوة أم نريد أن نفعل شيئًا ما؟"

قانون صلاحيات الكونجرس في حرب إيران

وفي سياق متصل، وصف ترامب القانون الذي يحد من استخدام القوة دون تفويض من الكونجرس بأنه "غير دستوري تماما"، في إشارة إلى أنه لن يسعى للحصول على إذن رسمي لمواصلة حرب إيران.

وقال: "إنهم يعتبرونه غير دستوري تماما. لم يُستخدم من قبل. فلماذا يجب أن نكون مختلفين؟"

