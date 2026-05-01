غارات إسرائيلية مكثفة.. الاحتلال يستهدف أكثر من 40 موقعًا لـ"حزب الله" اللبناني

كتب : مصطفى الشاعر

02:22 م 01/05/2026

قصف إسرائيلي على لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ سلسلة غارات جوية واسعة استهدفت أكثر من 40 موقعا تابعا لـ"حزب الله"، في مناطق متفرقة من جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط تصاعد التوترات في ظل الهدنة الهشة.

تدمير عشرات المواقع العسكرية في الجنوب

أوضح البيان العسكري، الذي نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة، أن الهجمات ركزت على تدمير مراكز قيادة وسيطرة كان ينشط فيها عناصر الحزب لإدارة وتطوير عمليات هجومية تستهدف القوات الإسرائيلية والعمق الإسرائيلي، مما يُمثّل تصعيدا ميدانيا كبيرا رغم التفاهمات القائمة.

اعتراض مسيّرات واستمرار الاستنفار الجوي

وفي سياق متصل، أكد سلاح الجو الإسرائيلي، اعتراض ما لا يقل عن 4 طائرات مسيّرة أُطلقت من لبنان في وقت لاحق من اليوم، بينما لا تزال نتائج محاولة اعتراض طائرة خامسة تخضع للمراجعة والتدقيق.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن إحدى هذه المسيّرات نجحت في تجاوز الحدود مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة روش هانيكرا المعروفة "برأس الناقورة"، فيما جرى إسقاط 3 طائرات أخرى فوق الأراضي اللبنانية قبل وصولها إلى الأجواء الإسرائيلية بالإضافة إلى إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف مشتبه به فوق مناطق انتشار القوات في الجنوب.

هدنة هشة وسط استمرار المواجهات الميدانية

تأتي هذه التطورات العسكرية المتلاحقة في وقت يواجه فيه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منتصف أبريل الماضي تحديات ميدانية جسيمة، ورغم تمديد العمل بالاتفاق في يوم 23 من الشهر ذاته عقب محادثات ضمت رؤساء ومسؤولين من الجانبين الإسرائيلي واللبناني، إلا أن الهجمات المتبادلة لم تتوقف بشكل كامل كما لا تزال القوات الإسرائيلية تحتفظ بتمركزها العسكري داخل الأراضي اللبنانية مما يُبقي الوضع الميداني في حالة من التوتر المستمر.

تامر عبد المنعم أبرزهم.. نجوم أثاروا الجدل ببرامجهم على الفضائيات

قبل القمة المرتقبة.. عبير فؤاد تتوقع نجم مباراة الأهلي والزمالك وتحسم كفة
عتاب على مضايقة طالبة .. طعنة "أصم" تشعل نار الانتقام بين جيران" أوسيم"

معركة بين "الدهابة" بجبال سفاجا ومقتل 8 أشخاص.. الداخلية تكشف التفاصيل

بعد تتويجها.. معلومات وصور عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم لاوس 2026

