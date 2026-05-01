هجمات متبادلة في جنوب لبنان وإصابة جنود إسرائيليين بمسيّرة

كتب : وكالات

03:17 م 01/05/2026

إصابة جنديين إسرائيليين

شهد جنوب لبنان تصعيداً ميدانياً مع إعلان إصابة جنديين إسرائيليين نتيجة انفجار طائرة مسيّرة، وفق ما أفادت به القناة الثانية عشرة الإسرائيلية.

وفي بيان له، أوضح الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو تمكن من اعتراض طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه منطقة تنتشر فيها قواته في الجنوب اللبناني.

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمعين لجنود إسرائيليين، الأول في بلدة البياضة، والثاني في محيط مجمع موسى عباس بمدينة بنت جبيل.

وتزامناً مع هذه التطورات، واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، استهدفت أكثر من عشر بلدات في إطار التصعيد المستمر.

