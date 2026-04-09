الرئيس اللبناني: طرح وقف إطلاق النار مع إسرائيل بدأ يتفاعل إيجابا

كتب : وكالات

05:12 م 09/04/2026

جوزيف عون

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن طرح وقف إطلاق النار مع إسرائيل والبدء بمفاوضات مباشرة معها بدأ يتفاعل إيجابا.

وأكد الرئيس اللبناني خلال لقائه بوفد الرابطة المارونية، اليوم الخميس، أن الحل الوحيد للوضع الذي يعيشه لبنان حاليا هو في تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وفي وقت سابق، طالب رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، من نظيره الباكستاني العمل على توسيع نطاق وقف إطلاق النار القائم بين الولايات المتحدة وإيران ليشمل لبنان.

وقال رئيس وزراء لبنان، إن إدراج لبنان ضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يسهم في تهدئة الأوضاع الأمنية، ويحد من التصعيد المتكرر الذي يشهده لبنان.

جوزيف عون قصف لبنان لبنان وإسرائيل وقف إطلاق النار الشرق الأوسط

