نفت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، اليوم الخميس، جملةً وتفصيلا صحة الأنباء المتداولة بشأن "إعادة تشغيل الرحلات الجوية من مطار الكويت الدولي"، مؤكدة أن قرار إغلاق الأجواء الذي بدأ في 28 فبراير الماضي لا يزال ساريا حتى إشعار آخر.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، عبدالله الراجحي، في بيان رسمي، اليوم الخميس، عبر منصة "إكس"، أن الفرق المختصة رصدت إعلانات منسوبة لإحدى شركات الطيران عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزعم بدء تشغيل الرحلات الجوية.

وشدد الراجحي، على أن هذه المعلومات "عارية تماما عن الصحة"، مشيرا إلى عدم صدور أي موافقات رسمية بهذا الشأن حتى تاريخه.

وأكدت الهيئة، أن قرار إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات والمسافرين، والذي اتخذ منذ فبراير الماضي، جاء نتيجة لتقييم الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في المنطقة.

وأضافت، أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية الضرورية لضمان سلامة الركاب وحماية العمليات التشغيلية للمطار من أي "مخاطر محتملة" قد تفرضها الظروف المحيطة.

ودعت السلطات الجوية، الجمهور وكافة المسافرين إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، محذّرة من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر المنصات غير الرسمية. كما جددت الهيئة التزامها بمبدأ الشفافية وإطلاع الجمهور على أي مستجدات فور صدور قرارات رسمية بشأنها.