3 مليون دولار.. السفارة الأمريكية في بغداد ترصد مكافأة لأي معلومات عن هجمات محتملة
كتب : وكالات
دعت سفارة الولايات المتحدة في بغداد إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بهجمات تستهدفها أو تستهدف مصالح أمريكية داخل بغداد أو في أي مكان آخر.
وطالبت السفارة، في منشور عبر منصة "إكس"، بتقديم معلومات حول ما وصفته بالميليشيات المرتبطة بإيران أو الأفراد المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أهمية التعاون في وقف ما اعتبرته تهديدات إرهابية.
ساعدونا على وقف الهجمات الإرهابية ضد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد أو أي مكان أخر.— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) April 9, 2026
إذا كان لديكم أي معلومات عن الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إيران أو عن الأفراد المسؤولين عن هذه الهجمات، أرسلوها إلينا اليوم.
Help us stop the terrorist attacks on the US embassy… pic.twitter.com/YuYn1RSZmX