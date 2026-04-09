دعت سفارة الولايات المتحدة في بغداد إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بهجمات تستهدفها أو تستهدف مصالح أمريكية داخل بغداد أو في أي مكان آخر.

وطالبت السفارة، في منشور عبر منصة "إكس"، بتقديم معلومات حول ما وصفته بالميليشيات المرتبطة بإيران أو الأفراد المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة أهمية التعاون في وقف ما اعتبرته تهديدات إرهابية.