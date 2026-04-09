قراصنة إيرانيون يخترقون أجهزة رئيس أركان إسرائيل السابق ويُسربون آلاف الملفات

كتب : مصطفى الشاعر

01:11 م 09/04/2026

رئيس أركان إسرائيل السابق

أعلنت مجموعة "هاندالا" للقرصنة، المرتبطة بإيران، عن نجاحها في اختراق الأجهزة الخاصة برئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هاليفي، مؤكدة استيلاءها على كمية هائلة من البيانات والملفات "الحساسة" التي تُوثق اجتماعات وتحركات عسكرية رفيعة المستوى.


تسريبات المواقع السرية وغرف الأزمات


بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كشفت المجموعة عبر موقعها الإلكتروني، أنها جمعت أكثر من 19 ألف صورة وفيديو سري من اجتماعات هاليفي الأكثر خصوصية.


ووجهت المجموعة رسالة تحدٍ مفادها أن جميع المرافق العسكرية فائقة السرية، وغرف الأزمات، والخرائط، وحتى أدق تفاصيل مراكز القيادة، كانت بمثابة كتاب مفتوح أمامهم لفترة طويلة.


توثيق ميداني وحياة خاصة


لتعزيز مزاعمها، نشرت المجموعة صورا ومقاطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس"، تُظهر هاليفي خلال جولات في قواعد عسكرية، وإحاطات أمنية، واجتماعات مغلقة، وحتى لحظات ممارسته الرياضة في مكتبه.

ولم يقتصر الاختراق على الجانب المهني، بل شمل تسريب صور من الحياة العائلية لرئيس الأركان السابق، بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة به وبزوجته.


سجل حافل من الاختراقات

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مجموعة "هاندالا" مسؤولين إسرائيليين، حيث سبق وادعت اختراق هواتف شخصيات بارزة، من بينهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد، بالإضافة إلى تساحي برافرمان، رئيس مكتب رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

قراصنة إيرانيون حرب إيران إيران وإسرائيل هرتسي هاليفي رئيس أركان إسرائيل السابق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم تحدد آلية توزيع نماذج التقييمات الأسبوعية للطلاب
مدارس

التعليم تحدد آلية توزيع نماذج التقييمات الأسبوعية للطلاب
حكاية ملوحة كلب البحر.. من بحيرة ناصر إلى موائد شم النسيم - فيديو وصور
أخبار المحافظات

حكاية ملوحة كلب البحر.. من بحيرة ناصر إلى موائد شم النسيم - فيديو وصور

غلق دير سانت كاترين 3 أيام وتحديد مواعيد جديدة لاستقبال الزوار
أخبار المحافظات

غلق دير سانت كاترين 3 أيام وتحديد مواعيد جديدة لاستقبال الزوار
"قومي يا بيروت".. ماجدة الرومي تعلق على القصف الإسرائيلي لـ لبنان
زووم

"قومي يا بيروت".. ماجدة الرومي تعلق على القصف الإسرائيلي لـ لبنان
لهذه الفئة فقط.. إجازة استثنائية لمدة 5 أيام للعاملين في الحكومة والقطاع
أخبار مصر

لهذه الفئة فقط.. إجازة استثنائية لمدة 5 أيام للعاملين في الحكومة والقطاع

