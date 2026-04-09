أعلنت مجموعة "هاندالا" للقرصنة، المرتبطة بإيران، عن نجاحها في اختراق الأجهزة الخاصة برئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هاليفي، مؤكدة استيلاءها على كمية هائلة من البيانات والملفات "الحساسة" التي تُوثق اجتماعات وتحركات عسكرية رفيعة المستوى.



تسريبات المواقع السرية وغرف الأزمات



بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كشفت المجموعة عبر موقعها الإلكتروني، أنها جمعت أكثر من 19 ألف صورة وفيديو سري من اجتماعات هاليفي الأكثر خصوصية.



ووجهت المجموعة رسالة تحدٍ مفادها أن جميع المرافق العسكرية فائقة السرية، وغرف الأزمات، والخرائط، وحتى أدق تفاصيل مراكز القيادة، كانت بمثابة كتاب مفتوح أمامهم لفترة طويلة.



توثيق ميداني وحياة خاصة



لتعزيز مزاعمها، نشرت المجموعة صورا ومقاطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس"، تُظهر هاليفي خلال جولات في قواعد عسكرية، وإحاطات أمنية، واجتماعات مغلقة، وحتى لحظات ممارسته الرياضة في مكتبه.

ولم يقتصر الاختراق على الجانب المهني، بل شمل تسريب صور من الحياة العائلية لرئيس الأركان السابق، بالإضافة إلى بطاقات الهوية الخاصة به وبزوجته.

Introducing General Herzi Halevi



Herzi Halevi is one of the most prominent and controversial figures in the Israeli military, having served until recently as the Chief of Staff of the Zionist Army.

Throughout his tenure, Halevi was responsible for orchestrating and executing… pic.twitter.com/sPlvSX5M8z — H4ND4L4 (@HPRRed) April 9, 2026



سجل حافل من الاختراقات

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مجموعة "هاندالا" مسؤولين إسرائيليين، حيث سبق وادعت اختراق هواتف شخصيات بارزة، من بينهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد، بالإضافة إلى تساحي برافرمان، رئيس مكتب رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.