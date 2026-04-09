أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه لا ينبغي أن يتحول لبنان إلى "كبش فداء" نتيجة التوترات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد بارو على ضرورة تجنب استغلال الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الإقليمية، محذراً من تداعيات ذلك على استقرار المنطقة.

كما أدان وزير الخارجية الفرنسي الضربات الإسرائيلية على لبنان، واصفاً إياها بأنها "غير مقبولة"، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لإذاعة "فرانس إنتر".

وأكد بارو تضامن فرنسا مع يوم الحداد الوطني الذي أعلنته السلطات اللبنانية، مشيراً إلى أن هذه الضربات أسفرت خلال دقائق عن سقوط أكثر من 250 قتيلاً، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى نحو 1500 شخص منذ اندلاع المواجهات.

وأضاف أن لبنان لا ينبغي أن يتحمل تبعات الصراعات الإقليمية، مؤكداً رفض استخدامه كساحة لتصفية الحسابات.