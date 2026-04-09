سخرت القنصلية الإيرانية في النجف بالعراق، من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران.

ونشرت القنصلية الإيرانية على منصة "أكس"، تدوينة قالت فيها: "مرحبًا! نحن نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق هرمز".

وجاء المنشور ردًا على تهديد سابق من ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي، بقصف جميع منشآت الطاقة والجسور الإيرانية.

وقال ترامب حينها، إن الإيرانيين سيعودون إلى العصر الحجري إذا لم يبرموا اتفاقًا مع الولايات المتحدة.