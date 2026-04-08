ما هي خطة إيران المكونة من 10 نقاط لإنهاء الحرب مع أمريكا؟

قبل وقتٍ قصير من انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، والتي كان من المقرر أن تنتهي مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الولايات المتحدة، أعلن ترامب موافقته على مبادرة المهلة التي طرحها رئيس الوزراء الباكستاني، والتي تضمنت وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.

وخلال إعلان ترامب تفاصيل تمديد المهلة، أعرب أيضًا عن موافقته على اعتماد خطة إيران ذات النقاط العشر كأساس لمواصلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الجارية. وجاءت بنود الخطة الإيرانية والتي نشرتها وكالة تسنيم الرسمية على النحو التالي:

1- التزام الولايات المتحدة، من حيث المبدأ، بضمان عدم الاعتداء.

2- استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز.

3- الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.

4- رفع جميع العقوبات الأساسية.

5- رفع جميع العقوبات الثانوية.

6- إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن الدولي.

7- إنهاء جميع قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

8- دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران.

9- انسحاب القوات القتالية الأمريكية من المنطقة.

10- وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك ضد حزب الله في لبنان.

في المقابل، لم تؤكد الولايات المتحدة أيًا من هذه البنود أو تفاصيل الاتفاق، باستثناء وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، المشروط بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، وصف الرئيس دونالد ترامب المقترح ذو النقاط العشر بأنه "أساس قابل للتطبيق للتفاوض".