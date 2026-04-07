أدانت الخارجية القطرية، اقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة بالعراق.

وقالت "الخارجية القطرية"، بحسب منشور لها عبر موقع "إكس": ندين ونستنكر اقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة بالعراق وما رافق ذلك من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، أن استهداف المقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشددةً على ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية، وتوفير الحماية الكاملة لها وللعاملين فيها.

وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكدةً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.