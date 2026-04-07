إعلان

أول تعليق من قطر على اقتحام قنصلية الكويت في العراق

كتب : محمد أبو بكر

11:12 م 07/04/2026 تعديل في 11:13 م

وزارة الخارجية القطرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت الخارجية القطرية، اقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة بالعراق.

وقالت "الخارجية القطرية"، بحسب منشور لها عبر موقع "إكس": ندين ونستنكر اقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة بالعراق وما رافق ذلك من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، أن استهداف المقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشددةً على ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية، وتوفير الحماية الكاملة لها وللعاملين فيها.

وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكدةً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية القطرية قطر العراق القنصلية العامة لدولة الكويت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان