ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن غارات جوية استهدفت أكبر منتج للألمنيوم في إيران بالإضافة إلى أكبر مجمع بتروكيماويات.

وأفاد نائب محافظ الأمن في محافظة خوزستان، أن الهجوم على مجمع فجر البتروكيماويات في مدينة ماهشهر استهدف منشأة تابعة لشركة أمير كبير للبتروكيماويات، بحسب سي إن إن.

وفي الوقت نفسه، أدى الهجوم على مصنع الألومنيوم في أراك إلى اندلاع حريق كبير، وفقًا للصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية.

وكان شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، اقترح الثلاثاء، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية، الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين لإتاحة الوقت لمحادثات السلام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لموقع "أكسيوس": "تم إبلاغ الرئيس بالمقترح، وسيصدر رد".

وتأتي تصريحات شريف قبل أقل من خمس ساعات من المهلة التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق أو تنفيذ حملة قصف واسعة على البنية التحتية الإيرانية.

وكانت باكستان الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الماضية.

وذكر "أكسيوس"، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدمًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن هذا المقترح قد يمنح الجانبين مخرجًا مؤقتًا.