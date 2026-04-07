إيران تهدد بحرمان أمريكا وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، استهدفنا اليوم في الموجة 99 قواعد ومصالح أمريكية ومراكز إسرائيلي.

وأضاف: سنواصل بوتيرة أشد قصف البنية العسكرية والاقتصادية لإسرائيل وأمريكا بالمنطقة

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سنجعل البنية التحتية لأمريكا وحلفائها في وضع يحرمهم لسنوات من نفط وغاز المنطقة.

كان شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، اقترح الثلاثاء، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية، الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين لإتاحة الوقت لمحادثات السلام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لموقع "أكسيوس": "تم إبلاغ الرئيس بالمقترح، وسيصدر رد".

وتأتي تصريحات شريف قبل أقل من خمس ساعات من المهلة التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق أو تنفيذ حملة قصف واسعة على البنية التحتية الإيرانية.

وكانت باكستان الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الماضية.

وذكر "أكسيوس"، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدمًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن هذا المقترح قد يمنح الجانبين مخرجًا مؤقتًا.

وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، إن طهران تدرس المقترح الباكستاني بشكل إيجابي.