إسرائيل تحذر السفن قبالة جنوب لبنان وتدعوها للانسحاب فورا

كتب : محمد أبو بكر

10:36 م 07/04/2026

الجيش الاسرائيلي

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرًا عاجلًا للسفن الموجودة في المنطقة البحرية الواقعة بين مدينتي صور ورأس الناقورة في جنوب لبنان، مطالبًا إياها بالإبحار فورًا إلى شمال منطقة صور.

وأوضح جيش الاحتلال، أن التحذير يأتي على خلفية ما وصفه بـ"نشاط لحزب الله" في المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفعه إلى استهداف السفن في هذا النطاق البحري.

ودعا الجيش الإسرائيلي جميع السفن إلى الابتعاد الفوري عن المنطقة المحددة، في خطوة تعكس تصاعد التوترات على الجبهة البحرية قبالة السواحل اللبنانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
زووم

"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
نصائح طبية

لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
زووم

مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
دبلوماسية اللحظة الأخيرة.. هل تنقذنا من "نظرية الرجل المجنون" بإيران؟
شئون عربية و دولية

دبلوماسية اللحظة الأخيرة.. هل تنقذنا من "نظرية الرجل المجنون" بإيران؟

