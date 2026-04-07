إسرائيل تحذر السفن قبالة جنوب لبنان وتدعوها للانسحاب فورا

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرًا عاجلًا للسفن الموجودة في المنطقة البحرية الواقعة بين مدينتي صور ورأس الناقورة في جنوب لبنان، مطالبًا إياها بالإبحار فورًا إلى شمال منطقة صور.

وأوضح جيش الاحتلال، أن التحذير يأتي على خلفية ما وصفه بـ"نشاط لحزب الله" في المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفعه إلى استهداف السفن في هذا النطاق البحري.



ودعا الجيش الإسرائيلي جميع السفن إلى الابتعاد الفوري عن المنطقة المحددة، في خطوة تعكس تصاعد التوترات على الجبهة البحرية قبالة السواحل اللبنانية.