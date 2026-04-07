إعلان

أول تعليق من "ترامب" على دعوة إيران لاستخدام دروع بشرية حول محطات الطاقة

كتب : محمد أبو بكر

10:42 م 07/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ورفض "ترامب"، تقديم أي تحديث بشأن وضع المفاوضات الجارية مع الإيرانيين، لكنه انتقد بشدة دعوة إيران للشباب للاصطفاف كدروع بشرية حول محطات الطاقة، بحسب إن بي سي نيوز.

وقال: "غير قانوني تمامًا. لا يُسمح لهم بفعل ذلك".

وبشأن ما دفعه إلى نشر تعليق صباح اليوم يقول فيه إن "حضارة كاملة ستموت الليلة"، وهو تعليق أثار ردود فعل غاضبة حول العالم، اكتفى بالقول: "عليكم أن تكتشفوا ذلك".

كان شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، اقترح الثلاثاء، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية، الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين لإتاحة الوقت لمحادثات السلام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لموقع "أكسيوس": "تم إبلاغ الرئيس بالمقترح، وسيصدر رد".

وتأتي تصريحات شريف قبل أقل من خمس ساعات من المهلة التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق أو تنفيذ حملة قصف واسعة على البنية التحتية الإيرانية.

وكانت باكستان الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الماضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب محطات الطاقة الإيرانية الدروع البشرية إيران وأمريكا حرب إيران

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان