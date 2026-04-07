ورفض "ترامب"، تقديم أي تحديث بشأن وضع المفاوضات الجارية مع الإيرانيين، لكنه انتقد بشدة دعوة إيران للشباب للاصطفاف كدروع بشرية حول محطات الطاقة، بحسب إن بي سي نيوز.

وقال: "غير قانوني تمامًا. لا يُسمح لهم بفعل ذلك".

وبشأن ما دفعه إلى نشر تعليق صباح اليوم يقول فيه إن "حضارة كاملة ستموت الليلة"، وهو تعليق أثار ردود فعل غاضبة حول العالم، اكتفى بالقول: "عليكم أن تكتشفوا ذلك".

كان شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، اقترح الثلاثاء، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية، الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين لإتاحة الوقت لمحادثات السلام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لموقع "أكسيوس": "تم إبلاغ الرئيس بالمقترح، وسيصدر رد".

وتأتي تصريحات شريف قبل أقل من خمس ساعات من المهلة التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق أو تنفيذ حملة قصف واسعة على البنية التحتية الإيرانية.

وكانت باكستان الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الماضية.