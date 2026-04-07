إعلان

عمرو موسى يوجه رسالة لترامب.. ماذا قال؟

كتب : أحمد جمعة

10:03 م 07/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، مناشدة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها لإيران لإنجاح المفاوضات وفتح مضيق هرمز، محذرًا من تداعيات أي تصعيد عسكري محتمل داخل البلاد.

وقال موسى عبر حسابه على فيسبوك: "فخامة الرئيس دونالد ترامب.. في هذه اللحظة من الزمن التي تقودون فيها البشرية نحو قفزة حضارية كبرى مع الهبوط الجديد غير المسبوق على سطح القمر، في هذه اللحظة من الإنجاز التاريخي، أناشدكم بصفتكم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن ينتهي الحديث والعمل على إنهاء الحضارات، مما يتعارض مع هذه اللحظة التاريخية".

وأضاف موسى: "التاريخ سيُكرم أولئك الذين يختارون ضبط النفس، وينقذون الأرواح، ويعيدون الأمل في الإنسانية، أولئك الذين يبنون الحضارات".

واختتم رسالته قائلًا: "الرئيس ترامب، في هذه اللحظات المصيرية، دعوا صوت السلام بداخلكم يكون أقوى من أي شيء آخر.. دعنا نعطي فرصة إضافية للسلام وللدبلوماسية والحكمة".

كان قال الرئيس الأميركي قال إن "حضارة كاملة ستموت الليلة"، في تهديد جديد إلى إيران قبل ساعات من اقتراب المهلة التي منحها لطهران من أجل التوصل لاتفاق.

وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. ومع ذلك، الآن بعد أن أصبح لدينا تغيير كامل وشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة وأكثر ذكاءً وأقل تطرفًا، ربما يمكن أن يحدث شيء رائع بشكل ثوري، من يدري؟ سنعرف الليلة، واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو موسى حرب إيران إيران وأمريكا دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان