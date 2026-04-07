نتنياهو: نستهدف السكك الحديدية والجسور في إيران

كتب : محمود الطوخي

05:45 م 07/04/2026

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارات مكثفة البنية التحتية اللوجستية في العمق الإيراني الثلاثاء، مما أدى إلى تفاقم حدة المواجهة ضمن مسار حرب إيران.

نتنياهو يبرر استهداف الجسور في إيران

وكشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن توجيه غارات دقيقة طالت خطوط السكك الحديدية والجسور الحيوية، زاعما أن هذه المنشآت تُستخدم من قبل الحرس الثوري لنقل الأسلحة والمواد الخام والعناصر التي تشن هجمات ضد إسرائيل والولايات المتحدة ودول المنطقة.
وادعى نتنياهو، أن تلك الضربات لا تستهدف المواطنين الإيرانيين بل تسعى لتقويض قدرات النظام العسكرية في سياق صراع إيران وأمريكا.
وأشار نتنياهو إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نجح في وقت سابق في تدمير طائرات نقل وعشرات المروحيات داخل قاعدة جوية إيرانية، معتبرا أن استهداف شبكة المواصلات اليوم يمثل استكمالا لعمليات شل الحركة اللوجستية للخصم.
وتأتي هذه التصريحات قبل ساعات قليلة من انقضاء المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة ضربات أمريكية تطال المرافق المدنية.

خسائر البنية التحتية وتصاعد حرب إيران وأمريكا

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقا عن ضرب 8 جسور استراتيجية تُستخدم في الإمدادات العسكرية، موزعة على مناطق جغرافية تشمل طهران وكرج وتبريز وكاشان وقم.
وأكد جيش الاحتلال استخدامه ذخائر متطورة ومراقبة جوية دقيقة لتقليل الأضرار الجانبية، في حين أفادت وكالة أنباء "مهر" بمقتل شخصين إثر قصف طال جسرا للسكك الحديدية في مدينة كاشان، مما يعكس حجم الدمار الميداني الناتج عن حرب إيران.
ورصدت فرق الطوارئ في العاصمة طهران آثار غارة جوية دمرت مبنى سكنيا وكنيسا يهوديا مجاورا له، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراته للسكان بالابتعاد عن مرافق النقل لمدة 12 ساعة.
وتضع هذه التطورات استقرار المنطقة على المحك، مع ترقب دولي للخطوات التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع انقضاء مهلته لطهران في ظل استمرار المواجهة المفتوحة وأزمة الثقة بين إيران وأمريكا.

