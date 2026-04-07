بعد نحو 3 سنوات.. إيران تفرج عن معتقلين فرنسيين وتعيدهما إلى باريس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس، قد أُفرج عنهما بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز في إيران، وهما في طريقهما للعودة إلى فرنسا.

وفي منشور على منصة "إكس"، شكر ماكرون سلطنة عُمان على التوسط في عودتهما.

وكان الاثنان قد اعتُقلا في عام 2022 بتهم تجسس نفياها، في قضية وصفتها باريس بأنها ذات دوافع سياسية وجزء من نمط أوسع لاحتجاز مواطنين أجانب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن المواطنين الفرنسيين غادرا الأراضي الإيرانية بموجب تفاهم بين طهران وباريس.

وبحسب التقرير، تعهدت فرنسا في المقابل بالإفراج الكامل عن المواطنة الإيرانية مهديه إسفندياري، وسحب شكواها ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية.