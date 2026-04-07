مسؤول أمريكي: تهديد ترامب بتدمير حضارة إيران يوحي باستخدام النووي

كتب : وكالات

06:11 م 07/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، خواكين كاسترو، اليوم الثلاثاء، إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية يثير القلق الشديد.

وتابع النائب الديموقراطي في مجلس النواب الأمريكية على منصة إكس: "هذا التصريح يوحي بأنه قد يفكر في استخدام السلاح النووي أو يحاول خلق حالة من الرهبة تجاه إيران".

وتابع النائب الديموقراطي: " من المعروف أن إسرائيل وإيران سبق أن ضربتا مواقع نووية قريبة من بعضها البعض، ما يزيد من خطورة أي تهديد من هذا النوع".

وأشار النائب في مجلس النواب الأمريكي: "يجب على الرئيس دونالد ترامب توضيح موقفه فوراً، وإعلان أن استخدام الأسلحة النووية ضد إيران أمر غير وارد، لتجنب أي تصعيد كارثي في المنطقة".

وأصدر ترامب في الأيام الماضية تهديدات شديدة اللهجة، مطالبا إيران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل كجزء من أي اتفاق لوقف الحرب، محذرا من أن الثلاثاء سيكون "يوم محطات الطاقة ويوم الجسور" في إيران.

إيران وأمريكا حرب إيران مهلة ترامب استخدام السلاح النووي

"أتحفظ على البيان".. أول تعليق لمظهر شاهين على إحالته للتحقيق بالأوقاف
بعد تهديدات ترامب.. إيران تعلن قطع الاتصالات المباشرة مع أمريكا
رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
بنحافة ملحوظة.. إلهام شاهين تشارك جمهورها أحدث ظهور والجمهور: "غزالة"
حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟