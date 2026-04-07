مسؤول أمريكي: تهديد ترامب بتدمير حضارة إيران يوحي باستخدام النووي

قال النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، خواكين كاسترو، اليوم الثلاثاء، إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية يثير القلق الشديد.

وتابع النائب الديموقراطي في مجلس النواب الأمريكية على منصة إكس: "هذا التصريح يوحي بأنه قد يفكر في استخدام السلاح النووي أو يحاول خلق حالة من الرهبة تجاه إيران".

وتابع النائب الديموقراطي: " من المعروف أن إسرائيل وإيران سبق أن ضربتا مواقع نووية قريبة من بعضها البعض، ما يزيد من خطورة أي تهديد من هذا النوع".

وأشار النائب في مجلس النواب الأمريكي: "يجب على الرئيس دونالد ترامب توضيح موقفه فوراً، وإعلان أن استخدام الأسلحة النووية ضد إيران أمر غير وارد، لتجنب أي تصعيد كارثي في المنطقة".

The President’s threat to destroy Iranian civilization suggests he’s either considering using a nuclear weapon or wants Iran to believe he would. Israel and Iran have already struck close to one another’s nuclear facilities.



The President must immediately make it clear that the… https://t.co/upNmL1q5u6 — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) April 7, 2026

وأصدر ترامب في الأيام الماضية تهديدات شديدة اللهجة، مطالبا إيران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل كجزء من أي اتفاق لوقف الحرب، محذرا من أن الثلاثاء سيكون "يوم محطات الطاقة ويوم الجسور" في إيران.