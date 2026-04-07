تشهد إيران تحركات ميدانية، حيث بدأ مواطنون في تشكيل سلاسل بشرية أمام محطة توليد الكهرباء في كازرون، في محاولة لحماية المنشآت الحيوية، وذلك مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

عاجل | إيران تُشكّل الآن سلاسل بشرية أمام محطة توليد كهرباء في كازرون في محاولة لردع الرئيس ترامب عن شنّ ضرباته في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة أطلقها رضا رحيمي، أمين المجلس الأعلى للشباب والناشئين، حثّ فيها مختلف فئات المجتمع، من الشباب والرياضيين والفنانين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على التجمع حول محطات الكهرباء.

Iranians are forming human chains on bridges — standing together against threats of destruction.



This is today on the White Bridge in Ahvaz, Iran.



Trump and Israel’s criminal war has united all of Iranian society — every faith, every class — in defense of their homeland. pic.twitter.com/eirnDTz4xL — sarah (@sahouraxo) April 7, 2026

وأوضح أن هذه المنشآت تمثل أصولاً وطنية وثروة استراتيجية، داعياً إلى التجمع في محيطها دون النظر إلى التوجهات السياسية، باعتبارها جزءاً من مستقبل البلاد.

وأشار إلى أن هذه التحركات تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية في ظل التهديدات المتصاعدة، خاصة مع احتمالات استهداف منشآت الطاقة.

وسبق أن شهدت إيران تحركات مشابهة، حيث تم تنظيم سلاسل بشرية، أو ما يعرف بـ"الدروع البشرية"، حول منشآت حساسة مثل المواقع النووية خلال فترات توتر سابقة، في محاولة لردع أي هجمات محتملة.