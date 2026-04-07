إيران تواجه "جحيم ترامب" بسلاسل بشرية لحماية محطات الكهرباء والقصور (صور وفيديو)

كتب : وكالات

04:58 م 07/04/2026
    سلاسل بشرية لحماية محطات الكهرباء والقصور
تشهد إيران تحركات ميدانية، حيث بدأ مواطنون في تشكيل سلاسل بشرية أمام محطة توليد الكهرباء في كازرون، في محاولة لحماية المنشآت الحيوية، وذلك مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة أطلقها رضا رحيمي، أمين المجلس الأعلى للشباب والناشئين، حثّ فيها مختلف فئات المجتمع، من الشباب والرياضيين والفنانين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على التجمع حول محطات الكهرباء.

وأوضح أن هذه المنشآت تمثل أصولاً وطنية وثروة استراتيجية، داعياً إلى التجمع في محيطها دون النظر إلى التوجهات السياسية، باعتبارها جزءاً من مستقبل البلاد.

وأشار إلى أن هذه التحركات تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية في ظل التهديدات المتصاعدة، خاصة مع احتمالات استهداف منشآت الطاقة.

وسبق أن شهدت إيران تحركات مشابهة، حيث تم تنظيم سلاسل بشرية، أو ما يعرف بـ"الدروع البشرية"، حول منشآت حساسة مثل المواقع النووية خلال فترات توتر سابقة، في محاولة لردع أي هجمات محتملة.

