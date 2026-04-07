إعلان

تعليق حركة القطارات في مشهد بعد تحذير إسرائيلي من هجوم محتمل

كتب : وكالات

01:01 م 07/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بتعليق حركة السكك الحديدية من وإلى مدينة مشهد، وذلك عقب تحذيرات إسرائيلية دعت الإيرانيين إلى تجنب استخدام القطارات والابتعاد عن خطوط السكك الحديدية خلال الساعات الـ12 المقبلة.

ونقلت الوكالة عن محافظ مشهد، إحدى أكبر المدن في شمال شرق إيران، قوله إن القرار جاء كإجراء احترازي بعد ما وصفه بـ"تحذير غير أخلاقي" صادر عن إسرائيل بشأن احتمال استهداف شبكة السكك الحديدية في البلاد، مشيراً إلى أنه تم تعليق جميع الرحلات المغادرة من محطة مشهد حتى إشعار آخر.

وفي بيان صدر الثلاثاء، دعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الإيرانيين إلى الامتناع عن السفر بالقطار في مختلف أنحاء البلاد، محذرة من أن التواجد داخل القطارات أو بالقرب من خطوط السكك الحديدية قد يعرض حياتهم للخطر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران مشهد السكك الحديدية إسرائيل التوتر العسكري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

