إعلان

وجودكم يعرض حياتكم للخطر.. إسرائيل تُحذر الإيرانيين من التواجد في القطارات حتى مساء الثلاثاء

كتب : مصراوي

08:01 ص 07/04/2026

إسرائيل وإيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

يبدو أن إسرائيل تتجه حاليا إلى ضرب وسائل المواصلات في إيران، وتحديدا السكك الحديدية والقطارات.

وحذر الجيش الإسرائيلي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، الإيرانيين من التواجد في القطارات أو بالقرب منها، أو استخدامها حتى مساء الثلاثاء.

وذكر الجيش في حسابه على منصة إكس الذي يستخدم اللغة الفارسية: "من أجل سلامتكم، نرجو منكم الامتناع عن استخدام القطارات والتنقل بها عبر إيران من الآن وحتى الساعة 21:00 بتوقيت إيران".

وأضاف: "وجودكم في القطارات وبالقرب من خطوط السكك الحديدية يعرض حياتكم للخطر".

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم الثلاثاء بوقوع انفجارات في مدن شيراز وكرج وشهريار ويزد، فيما وقعت انفجارات في وقت سابق في مدن عدة في بمحافظة طهران، منها شهريان وإسلام شهر ووافان وبارديس وحسن آباد ورودهين، التي انقطعت عنها الكهرباء.

ورصدت انفجارات في رصيف تابع للحرس الثوري بميناء جاسك على خليج عمان بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران، وفي منطقة جوهاردشت بمدينة كرج، ومدينتي قزوين وجهرم بمحافظة فارس.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية، أيضا سماع انفجارات متتالية في دماوند بمحافظة مازندران.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، أن الغارات على طهران أدت إلى تدمير كنيس يهودي بالكامل.

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى موجة غارات جوية على إيران، بهدف "إلحاق أضرار بالبنية التحتية للنظام الإيراني، في طهران ومناطق أخرى"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
أخبار المحافظات

"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي ضد دكتور تجميل وتفاصيل جديدة في حالة عبدالرحمن
زووم

حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي ضد دكتور تجميل وتفاصيل جديدة في حالة عبدالرحمن
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة

يربط بين المملكة والبحرين.. السعودية تعلق حركة المرور عبر جسر الملك فهد
شئون عربية و دولية

يربط بين المملكة والبحرين.. السعودية تعلق حركة المرور عبر جسر الملك فهد
وجودكم يعرض حياتكم للخطر.. إسرائيل تُحذر الإيرانيين من التواجد في القطارات
شئون عربية و دولية

وجودكم يعرض حياتكم للخطر.. إسرائيل تُحذر الإيرانيين من التواجد في القطارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس