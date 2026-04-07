مع قرب انتهاء المهلة.. واشنطن تُرسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق الأوسط

كتب : مصراوي

04:09 ص 07/04/2026

القوات الأمريكية

وكالات

غادر عسكريون أمريكيون من لواء متخصص في إطلاق الصواريخ، الولايات المتحدة متجهين إلى الشرق الأوسط، حسبما أعلن رئيس لجنة الاستخبارات عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ النائب الجمهوري توم كوتون، اليوم الثلاثاء.

قال كوتون في منشور على منصة "إكس": "اليوم، يغادر الرجال والنساء الشجعان من اللواء 142 للمدفعية الميدانية في ولاية أركنسو إلى الشرق الأوسط"، مضيفا: "تعرب ولاية أركنسو عن امتنانها لخدمتهم".

وقوات اللواء 141 للمدفعية الميدانية مقرها أركنسو، وهي تابعة للحرس الوطني، إذ تختص هذه القوات عادة في إطلاق الصواريخ بعيدة المدى.

ويقدر عدد الجنود في هذا اللواء ما بين ألفين إلى 3 آلاف، لكن من غير الواضح العدد الذي أرسل إلى الشرق الأوسط.

ويتزامن هذا الإعلان مع اقتراب نهاية مهلة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، من أجل إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر به نحو خمس إنتاج الطاقة عالميا، وإلا سيدمر الجسور ومحطات الكهرباء لديها، وفقا لسكاي نيوز.

القوات الأمريكية إرسال لواء عسكري أمريكي إلى الشرق الأوسط الشرق الأوسط مهلة ترامب

