وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، إذ قال إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فهناك حالة تأهب واسعة في جنوب إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني، بينما أطلقت صفارات الإنذار في 29 موقعا في النقب ومواقع أخرى.

تأتي هذه التطورات قبل 24 ساعة من مهلة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، من أجل إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر به نحو خمس إنتاج الطاقة عالميا، وإلا سيدمر الجسور ومحطات الكهرباء لديها، وفقا لسكاي نيوز.