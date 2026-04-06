وزير الخارجية يبحث مع وزيري خارجية ألمانيا وكندا التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد

كتب : وكالات

09:33 م 06/04/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين اليوم الاثنين، من كل من السيد "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا، و"أنيتا أناند" وزيرة خارجية كندا، لبحث مستجدات الوضع الاقليمى وجهود خفض التصعيد.

استعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين الجهود المصرية المكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف التصعيد العسكرى، والأفكار المطروحة لتحقيق التهدئة لتجنيب المنطقة الانزلاق لفوضى شاملة وعدم استقرار، كما تناولت الاتصالات التداعيات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التصعيد الراهن. وشدد وزير الخارجية على ضرورة مواصلة المسار الدبلوماسي والحوار لاحتواء الموقف الخطير الذى تمر به المنطقة، بما يحافظ على أمن واستقرار الإقليم.

وأكد وزير الخارجية لنظيريه الألماني والكندي على أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها المخلصة من أجل وقف الحرب ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمن وزيرا خارجية ألمانيا وكندا من جانبهما الجهود الصادقة التي تبذلها مصر وتركيا وباكستان لخفض التصعيد وتغليب الحل الدبلوماسي لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة.

وفي ختام الاتصالين، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

