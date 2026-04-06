حذر المحامي الأمريكي والمحلل السياسي جوردون تشانج، من أمكانية استهداف الصين للأراضي الأمريكية إذا تصاعد الصراع مع إيران.

وفي مقابلة مع برنامج " صباح الخير مع ماريا "، والتي نقلت تصريحاته موقع فوكس نيوز الأمريكي، اليوم الاثنين، قال تشانج، أن وجود بعض الطائرات المسيرة مجهولة الهوية فوق عدد قليل من القواعد العسكرية الأمريكية قد يكون بمثابة إشارة تحذير من بكين.

وأكد المحلل السياسي، أنه إذا انخرطت الولايات المتحدة بشكل أكبر في صراعها مع إيران، قد تستهدف الصين الأراضي الأمريكية.

وأشار تشانج، إلى أن هناك طائرات مسيرة أجنبية متطورة حلقت فوق أكثر من أربع قواعد عسكرية مهمة خلال الشهر الماضي، مؤكدًا أنه كانت مسيرة كبيرة الحجم، وغير قابلة للاختراق.

وأكد المحامي الأمريكي، أن هذه المسيرات لم تكن لأغراض ترفيهية، ولكن ربما تكون تابعة للصين، أو ربما روسيا، داعيا أمريكا إلى التيقظ من أجل الدفاع عن قواعدها لأن هذه الطائرات تلك كانت بمثابة تحذير للولايات المتحدة من نوع ما.

وأشار المحامي الأمريكي، إلى أن هذه الطائرات قد تكون بمثابة رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفادها "أنه إذا قامت القوات الأمريكية بالتصعيد في المنطقة، فقد ترد الصين من خلال استهداف القواعد الموجودة على الأراضي الأمريكية".

وشدد المحامي الأمريكي على ضرورة توخي الإدارة الأمريكية الحذر قائلا: "علينا أن نشعر بالقلق حقاً لان هذه تحذيرات من أن الصين تعتزم التحرك ضد أمريكا في أراضيها".