ترامب يتحدث عن الطيار الأمريكي الذي استعادته واشنطن من إيران

كتب : وكالات

07:34 م 06/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الطيارين اللذين كانا على متن المقاتلة الأمريكية التي أُسقطت فوق إيران يتعافيان بشكل جيد بعد إنقاذهما.

وأوضح ترامب أن أحد الطيارين (الثاني) بقي مختبئاً داخل الأراضي الإيرانية لأكثر من يوم قبل أن يتم إنقاذه في عملية وصفها بالخطيرة، مضيفاً: "إنه بخير"، مشيراً إلى أن عضو الطاقم الآخر تم إنقاذه بعد وقت قصير من تحطم الطائرة.

وخلال حديثه للصحفيين على هامش فعالية عيد الفصح في البيت الأبيض، قال ترامب: "كلاهما يتعافى بشكل جيد للغاية، لقد تعرضا لإصابات، لكن حالتهما الآن جيدة".

وكانت مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 إي سترايك إيجل تابعة لسلاح الجو الأمريكي قد أُسقطت، الجمعة، فوق إيران، في أول حادثة من نوعها خلال الصراع الجاري.

وتُعد هذه التصريحات أول تعليق علني لترامب بشأن عملية الإنقاذ، التي من المقرر أن يتناول تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي لاحقًا.

إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني دونالد ترامب أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



ترامب: 155 طائرة و200 جندي شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني
شئون عربية و دولية

ترامب: 155 طائرة و200 جندي شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
حوادث وقضايا

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
شئون عربية و دولية

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل

مجتبى خامنئي يتحدث عن اغتيال قادة إيران.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

مجتبى خامنئي يتحدث عن اغتيال قادة إيران.. ماذا قال؟

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق