قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الطيارين اللذين كانا على متن المقاتلة الأمريكية التي أُسقطت فوق إيران يتعافيان بشكل جيد بعد إنقاذهما.

وأوضح ترامب أن أحد الطيارين (الثاني) بقي مختبئاً داخل الأراضي الإيرانية لأكثر من يوم قبل أن يتم إنقاذه في عملية وصفها بالخطيرة، مضيفاً: "إنه بخير"، مشيراً إلى أن عضو الطاقم الآخر تم إنقاذه بعد وقت قصير من تحطم الطائرة.

وخلال حديثه للصحفيين على هامش فعالية عيد الفصح في البيت الأبيض، قال ترامب: "كلاهما يتعافى بشكل جيد للغاية، لقد تعرضا لإصابات، لكن حالتهما الآن جيدة".

وكانت مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 إي سترايك إيجل تابعة لسلاح الجو الأمريكي قد أُسقطت، الجمعة، فوق إيران، في أول حادثة من نوعها خلال الصراع الجاري.

وتُعد هذه التصريحات أول تعليق علني لترامب بشأن عملية الإنقاذ، التي من المقرر أن يتناول تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي لاحقًا.